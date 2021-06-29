Самолеты РФ устроили опасную провокацию в Черном море: в Минобороны Нидерландов показали фото

Российские боевые самолеты пронеслись в опасной близости от нидерландского фрегата Evertsen, который находился недалеко от оккупированного Россией Крыма. Инцидент произошел в Черном море 24 июня.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, обнародовав соответствующие кадры. По данным ведомства, авиация имитировала атаку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что самолеты совершали провокационные маневры на протяжение нескольких часов.

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Капитан корабля назвал такие действия российский военных безответственными и небезопасными.

В свою очередь в Министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что нидерландский корабль якобы изменил курс и стал двигаться в сторону Керченского пролива, а авиация "вылетела для предупреждения нарушения российской границы".

Также в ведомстве, которое цитирует ТАСС, считают, что самолеты "соблюдали международные правила".

Напомним, что в Черном море 28 июня стартовали многонациональные военные учения Sea Breeze 2021, в которых в этом году принимает участие рекордное количество стран.

В первый день проводилось совместное морское патрулирование, которое организовали Военно-морские силы Украины и американский Шестой оперативный флот.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне учения Россия устроила проверку своей боевой авиации и сил противовоздушной обороны в оккупированном Крыму.