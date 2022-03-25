Самая популярная газета Ирландии Irish Independent опубликовала главную статью на украинском языке. Фото
Самая популярная газета Ирландии Irish Independent опубликовала главную редакционную статью на украинском языке. Таким образом издатели выразили поддержку Украине, которая сражается в войне с РФ.
Стоит отметить, что это первый случай, когда главная статья выходит не на ирландском или английском языке. Об этом сообщается в Telegram-канале "Сегодня" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Статься "Відкриваючи серця разом з кордонами для українців" занимает все полосы заглавной страницы газеты. В ней говорится о том, что сотни тысяч украинцев вынуждены были выехать со страны, спасая свои семьи от российской агрессии. Ирландия, в том числе, принимает беженцев из Украины.
"Впервые за время своего существования самая популярная газета Ирландии Irish Independent опубликовала главную редакционную статью не на ирландском или английском языке", – говорится в сообщении.
Напомним, gоследний выпуск журнала Time вышел с изображением украинской девочки на обложке. Инсталляцию специально для издания снимали во Львове с дрона.
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