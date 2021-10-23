Самая большая беда Украины
Если вы ищете слово, которое является причиной большинства проблем Украины за последние годы, то это будет не слово "Зеленский". И не слово "олигархи". И даже не "Россия".
Это будет слово "образование".
То, что сейчас сотни людей умирают, поверив в абсолютную дичь и не вакцинировавшись – это об образовании.
То, что большинство электората выбрало Зеленского – это об образовании.
То, что украинцы в большинстве не видели угрозы со стороны России до аннексии Крыма – это об образовании.
То, что в Украине кризис в государственном управлении – это об образовании.
Почти все в мире – об образовании.
Далее текст на языке оригинала.
У школі я вигравав багато олімпіад з історії, займав призові місця на обласних олімпіадах, грав у "Що? Де? Коли?" і знав багато дат і фактів. Але тільки п‘ять років істфаку дали можливість перетворити цю мішанину у хоча б якесь розуміння історичних процесів. Знати точний день якоїсь битви – достатньо важливо, але розуміти, чому ця битва взагалі почалася – точно важливіше.
(А де у людини знаходяться нирки, я дізнався десь курсі на третьому, коли менти провели мені коротку лекцію на цю тему у Ленінському райвідділку МВС.)
Я б хотів, щоб українці, закінчуючи школу, виходили звідти з меншою кількістю непотрібних знань, але з більшою кількістю тих, без яких сучасний світ неможливий:
– як працює держава?
– звідки у неї гроші?
– як працює ринкова економіка?
– чому не працює соціалізм?
– як відкрити власний бізнес?
– чому не страшно помилятися?
– як і чому багаті країни стали багатими?
– що таке економічна криза?
– як працює банк?
– чому не можна надрукувати трильйон гривень і роздати всім?
– як працює система виборів?
– хто з органів влади за що відповідає?
– які, бляха, обов‘язки президента і чому в біса його портрет висить у школі?
– що таке лібералізм, консерватизм, соціалізм, комунізм, націоналізм, як змінювалися ці ідеології, що таке "правий" і "лівий" у сучасному розумінні?
– демократія та тоталітаризм: як це працює і якими є наслідки;
– чому Україна потрапила під каток Другої світової війни, а, наприклад, Туреччина чи Іспанія – ні?
– як пов‘язані твоє життя і незалежність твоєї країни?
– як влаштовані Збройні Сили Украіни?
– що таке "інформаційна війна" і що це значить для тебе особисто?
– скільки століть Росія бореться з українцями і як це закінчити?
– що таке "імперія" і які етапи розвитку і деградації вона проходить?
– як працює місто?
– що таке "платіжки" і звидки там беруться цифри?
– що таке "вакцина" і в чому користь вакцинування?
– чи передається гомосексуалізм через прайди?
– що таке "фінансова піраміда", "ГМО", "гомеопатія", "5G"? Домашнє завдання: спробувати всім класом створити таємний заколот, потім розповісти, чому не вийшло.
– …і так далі.
Я б хотів, щоб українські діти, закінчивши школу, знали англійську мову і вміли користуватися вогнепальною зброєю. Я б хотів, щоб українські діти вміли надавати першу допомогу при аварії чи обстрілі. Я б хотів, щоб вони знали, як працюють ключові речі навколо них. Держава. Армія. Банки. Кредити. Бізнес. Людина.
Зараз ці знання надають у багатьох приватних школах. Я б хотів, щоб їх надавали у державних також.
І так буде.
Щоб було менше помилок.
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