Если вы ищете слово, которое является причиной большинства проблем Украины за последние годы, то это будет не слово "Зеленский". И не слово "олигархи". И даже не "Россия".

Это будет слово "образование".

То, что сейчас сотни людей умирают, поверив в абсолютную дичь и не вакцинировавшись – это об образовании.

То, что большинство электората выбрало Зеленского – это об образовании.

То, что украинцы в большинстве не видели угрозы со стороны России до аннексии Крыма – это об образовании.

То, что в Украине кризис в государственном управлении – это об образовании.

Почти все в мире – об образовании.

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Далее текст на языке оригинала.

У школі я вигравав багато олімпіад з історії, займав призові місця на обласних олімпіадах, грав у "Що? Де? Коли?" і знав багато дат і фактів. Але тільки п‘ять років істфаку дали можливість перетворити цю мішанину у хоча б якесь розуміння історичних процесів. Знати точний день якоїсь битви – достатньо важливо, але розуміти, чому ця битва взагалі почалася – точно важливіше.

(А де у людини знаходяться нирки, я дізнався десь курсі на третьому, коли менти провели мені коротку лекцію на цю тему у Ленінському райвідділку МВС.)

Я б хотів, щоб українці, закінчуючи школу, виходили звідти з меншою кількістю непотрібних знань, але з більшою кількістю тих, без яких сучасний світ неможливий:

– як працює держава?

– звідки у неї гроші?

– як працює ринкова економіка?

– чому не працює соціалізм?

– як відкрити власний бізнес?

– чому не страшно помилятися?

– як і чому багаті країни стали багатими?

– що таке економічна криза?

– як працює банк?

– чому не можна надрукувати трильйон гривень і роздати всім?

– як працює система виборів?

– хто з органів влади за що відповідає?

– які, бляха, обов‘язки президента і чому в біса його портрет висить у школі?

– що таке лібералізм, консерватизм, соціалізм, комунізм, націоналізм, як змінювалися ці ідеології, що таке "правий" і "лівий" у сучасному розумінні?

– демократія та тоталітаризм: як це працює і якими є наслідки;

– чому Україна потрапила під каток Другої світової війни, а, наприклад, Туреччина чи Іспанія – ні?

– як пов‘язані твоє життя і незалежність твоєї країни?

– як влаштовані Збройні Сили Украіни?

– що таке "інформаційна війна" і що це значить для тебе особисто?

– скільки століть Росія бореться з українцями і як це закінчити?

– що таке "імперія" і які етапи розвитку і деградації вона проходить?

– як працює місто?

– що таке "платіжки" і звидки там беруться цифри?

– що таке "вакцина" і в чому користь вакцинування?

– чи передається гомосексуалізм через прайди?

– що таке "фінансова піраміда", "ГМО", "гомеопатія", "5G"? Домашнє завдання: спробувати всім класом створити таємний заколот, потім розповісти, чому не вийшло.

– …і так далі.

Я б хотів, щоб українські діти, закінчивши школу, знали англійську мову і вміли користуватися вогнепальною зброєю. Я б хотів, щоб українські діти вміли надавати першу допомогу при аварії чи обстрілі. Я б хотів, щоб вони знали, як працюють ключові речі навколо них. Держава. Армія. Банки. Кредити. Бізнес. Людина.

Зараз ці знання надають у багатьох приватних школах. Я б хотів, щоб їх надавали у державних також.

І так буде.

Щоб було менше помилок.

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