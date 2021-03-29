Сайт КСУ не работает третий день после указа Зеленского

По состоянию на понедельник, 29 марта, сайт Конституционного Суда Украины не восстановил работу.

Напомним, что с 27 марта официальный портал КСУ перестал работать по неизвестным причинам. При переходе на сайт система выдает ошибку.

"Сайт не работает с субботы. О причинах неисправностей пока неизвестно. Специалисты устанавливают, с чем это связано", – сообщили в пресс-службе суда.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

Также Зеленский после подписания указа об увольнении судей КСУ Тупицкого и Касминина заявил, что они могут идти на заслуженный отдых.

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