Сайт КСУ не работает третий день после указа Зеленского

Алексей Титофф Общество 13:30, 29.03.2021 Обновлено: 13:59, 29.03.2021

По состоянию на понедельник, 29 марта, сайт Конституционного Суда Украины не восстановил работу.

Напомним, что с 27 марта официальный портал КСУ перестал работать по неизвестным причинам. При переходе на сайт система выдает ошибку.

"Сайт не работает с субботы. О причинах неисправностей пока неизвестно. Специалисты устанавливают, с чем это связано", – сообщили в пресс-службе суда.

Скриншот

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

Также Зеленский после подписания указа об увольнении судей КСУ Тупицкого и Касминина заявил, что они могут идти на заслуженный отдых.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В "Слуге народа" решение действующего главы государства считают правильным и законным. Среди аргументов – не надо было Тупицкому покупать землю в оккупированном Крыму.

  • У президента уверены, что Александр Тупицкий будет оспаривать в суде указ Зеленского о его увольнении с должности судьи КСУ.

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