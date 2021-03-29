Сайт КСУ не работает третий день после указа Зеленского
По состоянию на понедельник, 29 марта, сайт Конституционного Суда Украины не восстановил работу.
Напомним, что с 27 марта официальный портал КСУ перестал работать по неизвестным причинам. При переходе на сайт система выдает ошибку.
"Сайт не работает с субботы. О причинах неисправностей пока неизвестно. Специалисты устанавливают, с чем это связано", – сообщили в пресс-службе суда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.
Также Зеленский после подписания указа об увольнении судей КСУ Тупицкого и Касминина заявил, что они могут идти на заслуженный отдых.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В "Слуге народа" решение действующего главы государства считают правильным и законным. Среди аргументов – не надо было Тупицкому покупать землю в оккупированном Крыму.
У президента уверены, что Александр Тупицкий будет оспаривать в суде указ Зеленского о его увольнении с должности судьи КСУ.