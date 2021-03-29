Сайт КСУ не работает третий день после указа Зеленского

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
1 минута
1,6 т.
Сайт КСУ не работает третий день после указа Зеленского

По состоянию на понедельник, 29 марта, сайт Конституционного Суда Украины не восстановил работу.

Напомним, что с 27 марта официальный портал КСУ перестал работать по неизвестным причинам. При переходе на сайт система выдает ошибку.

"Сайт не работает с субботы. О причинах неисправностей пока неизвестно. Специалисты устанавливают, с чем это связано", – сообщили в пресс-службе суда.

Сайт КСУ не работает третий день после указа Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

Также Зеленский после подписания указа об увольнении судей КСУ Тупицкого и Касминина заявил, что они могут идти на заслуженный отдых.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В "Слуге народа" решение действующего главы государства считают правильным и законным. Среди аргументов – не надо было Тупицкому покупать землю в оккупированном Крыму.

  • У президента уверены, что Александр Тупицкий будет оспаривать в суде указ Зеленского о его увольнении с должности судьи КСУ.

УкраинаКонституционный Суд УкраиныВладимир ЗеленскийАлександр Тупицкий