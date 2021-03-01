Розпочинаємо весну соціальною рекламою на Черкащині з нагоди 160-річчя пам‘яті Тараса Шевченка. Нагадаю, що цього року виповнюється 160 років з дня перепоховання Великого Кобзаря, яке відбулось 22 травня 1861 року. Команда "Рідної країни" за останні 15 років провела низку кампаній соціальної реклами: "7 чудес України", "7 природних чудес України", "Відпочивай в Україні! Мандруй Україною!", "Люби свою малу батьківщину! Шануй Україну!" тощо без бюджетних коштів!

Переконаний, що ми зможемо змінити нинішню практику посадовців та чиновників, які традиційно завішують міста та села своїми бігмордами із календарними вітаннями простому народу. Тож пропонуємо всім владцям і депутатам, які щойно збираються перевісити себе рідних із новорічно-різдвяних до жіночих вітань, згадати наших знаменитих класиків, нашу героїчну історію, нашу неповторну природу, нашу унікальну архітектуру і культуру…

Соціальна реклама на таку тематику буде корисніша, пізнавальніша й симпатичніша. А свої бігморди доречніше буде розмістити в період проведення виборчих кампаній!

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