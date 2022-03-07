С паспортом и номером телефона на руке: 11-летний мальчик из Запорожья самостоятельно перешел границу в Словакию. Фото

Украинский мальчик из Запорожья самостоятельно перешел границу со Словакией. С собой у него был только один пакет с вещами и паспорт. На руке у него был записан номер телефона родителей, вынужденных остаться дома.

Об этом сообщает МВД Словакии на официальной Facebook-странице.

Также известно, что 11-летнего мальчика на границе встретили волонтеры и помогли связаться с родственниками в этой стране. Они и забрали ребенка к себе.

"Он покорил всех своей улыбкой, храбростью и решительностью, достойными настоящего героя", - говорится в сообщении.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что беженцы из Украины смогут находиться в Европе в течение 3 лет.

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