С начала вторжения РФ в Украину свои дома покинули более 10 миллионов украинцев, половина из них – дети, – ООН

Из-за войны, которую Россия начала в Украине, покинуть свои дома, по подсчетам Организации объединенных наций (ООН) пришлось более 10 миллионов украинцев. Половина из них – дети.

Из них 6,5 миллиона являются внутренне перемещенными лицами, а 3,9 миллиона пересекли границы с соседними странами, сообщила заместитель координатора ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя, выступая на заседании Совета безопасности 29 марта, передает CNN.

По ее словам, гуманитарная помощь увеличивается с каждым днем, и сейчас в стране находится более 1230 сотрудников ООН которые работают с более чем 100 гуманитарными организациями по всей Украине.

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"Украина – это гуманитарный парадокс: рядом с крайним насилием мы видим крайнюю доброту, глубокую солидарность и нежнейшую заботу", – сказала Мсуя, описывая гуманитарную ситуацию на местах.

Она добавила, что в Украину с начала войны было доставлено более 180 тонн медицинских товаров, еще более 470 тонн находятся в пути.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше 77% работодателей, согласно данным опроса, готовы трудоустроить украинцев. При этом 50% готовы дать работу дольше, чем на год.

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