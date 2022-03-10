С начала войны РФ против Украины погибли 516 мирных жителей, еще 908 были ранены – ООН

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Российские оккупанты с начала вторжения убили в Украине уже 516 мирных граждан. Еще 908 были ранены.

Такие данные обнародовали в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека. Они охватывают период с 24 февраля до конца дня 8 марта.

В то же время в статистику не включены потери в Волновахе, Мариуполе, Изюме и других населенных пунктах, где ведутся интенсивные боевые действия. Данные еще требуют проверки.

ООН удалось подтвердить, что среди погибших 98 мужчин, 60 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек. Пол еще 23 детей и 321 взрослого пока еще не удалось установить.

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Среди раненых 12 девочек и 4 мальчика. Пол еще 34 детей не удалось установить.

Таким образом, количество подтвержденных ООН жертв российской агрессии за сутки увеличилось на 42.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 7 марта в Организации подтверждали гибель 474 гражданских и 861 раненого.

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