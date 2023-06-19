С минимальным опытом: 'Киевстар' объявил набор специалистов в программу по профразвитию 'БезВагань'

Киевстар объявляет набор участников к новому проекту, открывающему карьерные возможности: "БезВагань". Это программа профессионального развития специалистов с минимальным опытом работы. Ее участниками могут стать как выпускники вузов, так и люди всех возрастов, имеющие недостаточно практических навыков по своей специальности.

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"БезВагань" - наш очередной шаг в направлении противодействия предвзятого отношения работодателей к кандидатам по любым признакам. Первым таким проектом был Returnship – стажировка для кандидатов с перерывом в стаже. Сейчас мы демонстрируем участникам рынка труда, что среди поисковиков с минимальным опытом работы или без него есть много талантливых специалистов. Ведь главное не возраст и не навыки, а высокая мотивация и желание кандидата развиваться, – говорит директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар, Оксана Олейник. – "Останавливаться нельзя двигаться" – лозунг проекта. Знаки препинания не расставлены умышленно, ведь каждый из нас кузнец своей судьбы и решает, что ему делать – остановиться, или двигаться навстречу личной победе".

Заявки на участие в программе принимаются с 19.06 до 14.07 по ссылке.

Всего компания набирает 20 специалистов начального уровня в следующие подразделения: HR, PR, административная функция, финансы, BigData, кибербезопасность, техническая функция, юридическое направление, В2С, В2В.

Срок действия программы – год. Выпускники, которые качественно зарекомендуют себя, при наличии вакансий могут быть приглашены в коллектив на постоянной основе.

"БезВагань"- проект по профессиональному развитию. Работодатель будет обучать новичков и вовлекать в корпоративные активности. Работу начинающих специалистов первые несколько месяцев будут сопровождать опытные менторы, которые помогут адаптироваться в коллективе и получить необходимые знания и навыки. Участники программы официально оформляются в штат по срочному годовому договору, получат зарплату и будут иметь социальный пакет на общих условиях.

Программы ответственного работодателя в Киевстаре строятся по принципу "win-win". От данного взаимодействия компания получит следующие преимущества: мотивированных сотрудников со свежими взглядами и подходами, развитие культуры менторинга и коучинга и развитие культуры приема в коллектив специалистов с минимальным опытом работы. Кандидаты, в свою очередь, получают возможность найти работу в условиях дефицита вакансий начального уровня, начать карьеру или изменить профессию и получить практический опыт работы у одного из лучших работодателей на украинском рынке труда.