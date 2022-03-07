С каждым днем ударные возможности врага падают, россияне не были готовы к такому сопротивлению, – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с каждым днем ударные возможности российских оккупантов падают. По ее словам, враг не был готов к такому сопротивлению Вооруженных сил Украины и общества.

Она подчеркнула, что ежедневно потери личного состава оккупантов составляют около 1 тысячи человек. Об этом Маляр рассказала в эфире телемарафона UAразом.

"С каждым днем ударные возможности врага падают. Вы видите, мы ежедневно публикуем потери врага. Обратите внимание, что это данные всего за 11 дней войны, такие сумасшедшие потери врага. Это говорит о том, что враг не был настроен на такое мощное сопротивление, о том, что украинская армия безжалостно уничтожает врага", – сказала Маляр.

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Также она отметила, что победа Украины в этой войне очевидна. И это понимает абсолютно каждый украинец.

"Да, мы должны сказать, это не секрет, что в начале войны у врага было количественное преимущество. Но это абсолютно нивелируется мощностью нашей армии и единством нашего общества. Мы проходим сложное испытание. Но 100% мы его пройдем, 100%, что мы победим. Это сейчас уже абсолютно очевидно. Думаю, что каждый украинец это уже понимает", – подчеркнула заместитель министра обороны.

Ранее сообщалось, что за 11 дней войны против Украины Россия потеряла более 11 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 290 танков и 68 вертолетов оккупантов. Но цифры могут быть еще выше, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, после 11 суток войны в Украине российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. Они будут направлены в первую очередь на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

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