С какими болезнями кожи и кровообращения не мобилизуют во время военного положения в Украине: разъяснение

Во время военного положения в Украине в ряды ВСУ мобилизуют всех военнообязанных мужчин 18-60 лет, пригодных по состоянию здоровья. Список болезней, которые могут стать основанием для непригодности к прохождению военной службы, в условиях войны значительно уже, чем в мирное время.

Видео дня

К примеру, не призовут в армию лиц, имеющих определенные диагностированные заболевания кожи и кровообращения. OBOZREVATEL рассказывает, какие именно из них "освобождают" мужчину от мобилизации.

Отметим, что общий перечень граждан Украины, которые во время военного положения не подлежат призыву, прописан в статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

После получения повестки потенциальный призывник должен пройти медкомиссию. Признать его непригодным к военной службе с исключением из воинского учета (после чего человек не подлежит мобилизации) могут только на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

С какими болезнями кожи и подкожной клетчатки не мобилизуют?

Основанием для исключения военнообязанного украинца из воинского учета могут быть имеющиеся у него следующие заболевания:

– диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;

– пузырчатка обычная;

– герпетиформный дерматит;

Другие кожные болезни делают человека непригодным для военной службы в мирное время или ограниченно пригодным в военное. Соответственно, его могут мобилизовать.

С какими заболеваниями системы кровообращения не мобилизуют?

Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета будут лица, у которых диагностировано:

– сердечную недостаточность II-Б-III стадии в случае некоронагенных заболеваний сердца;

– сердечную недостаточность II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца;

– гипертоническую болезнь III стадии;

– цереброваскулярные болезни (к примеру, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;

– болезни артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикоз и другие) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие категории граждан не подлежат призыву во время мобилизации в Украине. Здесь многое зависит от здоровья человека, его семейного положения, места работы и т.д.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!