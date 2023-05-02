С какими болезнями кожи и кровообращения не мобилизуют во время военного положения в Украине: разъяснение
Во время военного положения в Украине в ряды ВСУ мобилизуют всех военнообязанных мужчин 18-60 лет, пригодных по состоянию здоровья. Список болезней, которые могут стать основанием для непригодности к прохождению военной службы, в условиях войны значительно уже, чем в мирное время.
К примеру, не призовут в армию лиц, имеющих определенные диагностированные заболевания кожи и кровообращения. OBOZREVATEL рассказывает, какие именно из них "освобождают" мужчину от мобилизации.
Отметим, что общий перечень граждан Украины, которые во время военного положения не подлежат призыву, прописан в статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
После получения повестки потенциальный призывник должен пройти медкомиссию. Признать его непригодным к военной службе с исключением из воинского учета (после чего человек не подлежит мобилизации) могут только на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).
С какими болезнями кожи и подкожной клетчатки не мобилизуют?
Основанием для исключения военнообязанного украинца из воинского учета могут быть имеющиеся у него следующие заболевания:
– диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;
– пузырчатка обычная;
– герпетиформный дерматит;
Другие кожные болезни делают человека непригодным для военной службы в мирное время или ограниченно пригодным в военное. Соответственно, его могут мобилизовать.
С какими заболеваниями системы кровообращения не мобилизуют?
Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета будут лица, у которых диагностировано:
– сердечную недостаточность II-Б-III стадии в случае некоронагенных заболеваний сердца;
– сердечную недостаточность II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца;
– гипертоническую болезнь III стадии;
– цереброваскулярные болезни (к примеру, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;
– болезни артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикоз и другие) со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие категории граждан не подлежат призыву во время мобилизации в Украине. Здесь многое зависит от здоровья человека, его семейного положения, места работы и т.д.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!