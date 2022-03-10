В Украине эвакуировали десятки тысяч человек, а в Мариуполе и Волновахе оккупанты блокируют 'зеленые коридоры'

Из города Изюм Харьковской области удалось эвакуировать около двух тысяч человек. Всего в Лозовую вывезли уже 3000 жителей, а в Изюм завезли 100 тыс. тонн гуманитарки. В то же время в Мариуполе оккупанты блокируют "зеленые коридоры" и срывают эвакуацию населения.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире единого телемарафона.

По информации Синегубова, из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находится около 2000 человек. Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика в Днепр.

Также он сообщил, что в город был доставлен гуманитарный груз с продуктами питания и вещами первой необходимости.

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В свою очередь Верещук отметила, что ситуация в Мариуполе остается сложной – оккупанты препятствуют эвакуации населения. Город остается полностью заблокированным для гуманитарного груза. Она посетовала, что уже четвертый день в Мариуполь не могут довезти воду, необходимые лекарства и продукты.

Из Волновахи открыть гуманитарный коридор тоже пока не удается из-за оккупантов.

Вечером на брифинге министр сообщила, что из Сум, Тростянца, Краснополья в направлении Полтавы вывезли более 60 тыс. человек за два дня. Насчет эвакуации из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Ворзеля – работы ведутся, уже удалось эвакуировать около 20 тыс. человек.

Также 10 марта эвакуация сорвалась из города Энергодар. По информации городского головы Дмитрия Орлова, чтобы не подвергать людей опасности в вечернее время, опираясь на оперативную информацию, 10 марта эвакуация на собственном транспорте отменяется и переносится на 11 марта. Также он добавил, что колонна будет формироваться 11 марта, с 10:00 на улице Курчатова.

Добавим, что, по состоянию на вечер 10 марта, в Энергодар привезли 100 тонн гуманитарной помощи.

Напомним, за два дня, 8 и 9 марта, из Сум было эвакуировано около 50 тысяч человек. Люди покидали родной, но опасный сейчас город как на собственных автомобилях, так и централизовано, на автобусах, предоставленных администрацией области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине продолжается массовая эвакуация гражданского населения с территорий обстреливаемых городов. Наибольшей болью правительства остается осажденный Мариуполь, где солдаты РФ обстреливают гумконвои, целиком отрезав город от снабжения и даже питьевой воды.

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