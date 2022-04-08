'С чем пришли, на то и нарвались': голова села на Киевщине рассказал о последствиях оккупации

До 1 апреля Киевщина находилась под оккупацией российской армии. Поселки и города подвергались постоянным обстрелам и террору со стороны захватчиков. В новом видео от проекта "Украинский свидетель" сельский голова Микуличей и местные жители рассказывают о "русском мире", который пришел и в их село.

Петр Петрович Перевозник показывает последствия произошедшего 6 марта минометного обстрела. Масштабные разрушения пришлись на территорию Микулицкой общеобразовательной школы. Рядом повален забор, через который россияне проезжали со своей техникой. Глава села шутит над их водительскими навыками.

"Мне приходили СМС от орков о том, что Петр Петрович, не доводите население до гуманитарной катастрофы, не идите на поводу у националистов. И телеграмм-канал для сотрудничества, – рассказывает сельский голова. – Ну я их послал туда, где корабль!"

Видео дня

Гуманитарной катастрофы в деревне удалось избежать благодаря местным жителям и работникам фермы. Они удержали ферму от мародерства и спасли все поголовье скота.

"Я с первого дня войны здесь нахожусь, – говорит работник фермы. – Ни одного куска мяса мы не продали. Все бесплатно".

Люди организовались и поддерживали друг друга, чем могли. В лесной зоне рядом с селом Микуличи базировалось 50 российских танков. Там находилась тяжелая техника и боеприпасы. Именно в этом лесу оккупанты заряжали оружие и выезжали обстреливать населенные пункты Гостомель, Буча, Ирпень. Сейчас в лесу – лишь остатки сожженной техники и сбитого вертолета. Оккупанты бросили здесь мусор и награбленное у людей имущество. Прямо на земле разбросаны горы украденного хлеба.

Лес вблизи Микуличей все еще опасен, ведь остается много не сдетонировавших боеприпасов. По словам местных жителей, бежавшие россияне ставили растяжки и миновали территорию. Пока в этих местах не произвели разминирование, находиться здесь небезопасно.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в контексте российской агрессии.

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