С 24 февраля в Украине подали свыше 300 заявлений на выход из российского гражданства, – Геращенко

Начиная с первого дня полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, более 300 жителей страны подали заявления на отказ от российского гражданства. Они выступили против агрессии РФ и решили не связывать себя со страной, развязавшей войну.

Такие данные в четверг, 10 марта, обнародовал в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко. Он ссылается на статистику Миграционной службы Украины.

По словам Геращенко, указанным жителям нашей страны "стыдно и горько за то, во что сейчас превратилась Россия".

Он пояснил, что такие заявления будут удовлетворены после проверки, если она не выявит злонамеренности.

"А я вообще считаю, что Украина должна давать убежище и гражданство всем россиянам, которые публично осудили фашистский режим Путина и захотели жить, защищать и помогать Украине всеми способами", – высказал свое мнение советник министра.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Минцифры запустило новый чат-бот в Telegram "єВорог", через который можно сообщить ВСУ о передвижении российских войск или вражеской техники. Этот бот является защищенным – отправить материалы можно только после авторизации через приложение "Дія".

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