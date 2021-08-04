Рыженков: инвестиции позволят сохранить индустрию и сделают предприятия экологически чистыми

"Метинвест" выбрал инвестиционный путь развития своих предприятий, что в долгосрочной перспективе сделает их экологически чистыми без ущерба для производства. Компания постоянно занимается изучением новых технологических решений для сокращения выбросов, благодаря чему они были снижены на предприятиях группы с 2011 года на 37%.

Об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" заявил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков. По его словам, за последние 15 лет компания, которую он возглавляет, инвестировала в реализацию экологических проектов $3,5 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В отличие от печального тренда в стране, а именно – деиндустриализации, "Метинвест" выбрал другой путь, инвестиционный, он в долгосрочной перспективе должен нам позволить сохранить стратегически важную индустрию и быть экологически чистыми", – заявил Рыженков.

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По его словам, сейчас в активной разработке компании – дорожная карта, которая позволит сократить выбросы, аналогов которой еще нет в Украине. Кроме того, "Метинвест" переходит на европейскую систему мониторинга и отчетности парниковых газов.

Также, заявил Рыженков, компания внедрит передовые технологии по производству экологической углеродно-нейтральной стали.

Для этого "Метинвест" заключил меморандум с ведущим австрийским исследовательским центром в металлургии K1-MET для реализации совместных проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

Второй меморандум компания подписала с Primetals Technologies – международной компанией, предоставляющей полный комплекс технологий, продуктов и услуг для предприятий металлургической промышленности.

""Метинвест" постоянно изучает различные технологические решения для сокращения выбросов сегодня и в будущем. Партнерство с этими компаниями является важной частью комплексного подхода к декарбонизации сталелитейной промышленности в долгосрочной перспективе, и мы будем продолжать развивать это и другие направления", – отметил Рыженков.

Так, "Метинвест" уже начал производство окатышей для использования в технологии прямого восстановления стали. С помощью таких окатышей, можно обойти звено "коксохим-доменная печь", ведь именно сжигание угольного топлива в этих печах и является самым большим источником СО2.

В ближайшие четыре года группа инвестирует исключительно в экологические проекты $1,5 млрд.