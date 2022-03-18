'Русскими матами их встречали': украинец рассказал, как ему с женой удалось выгнать со двора оккупантов. Видео

Семья из города Вознесенск Николаевской области прославилась в сети своим бесстрашным поступком по отношению к российским оккупантам. Супруги не побоялись выгнать захватчиков-мародеров из своего двора, открыто послав их.

Эти кадры попали на камеры наблюдения, установленные вокруг дома. Подробности хозяин рассказал в комментарии журналистам, видео доступно по ссылке в Telegram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам мужчины, сначала на улице он заметил колонну танков с буквой Z, какой обозначают свою военную технику войска РФ. Позже – передвижение пехоты из 10-15 человек.

Он вернулся домой, а потом уже на камерах наблюдения увидел, как во двор вошли трое российских военных с автоматами.

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"Ну что, вышли же женой их встречать... русскими матами. Думали, они нас испугают своими "Лежать!" и "Руки вверх!"... В воздух начали стрелять, чтобы нас запугать. На жену автомат наставили, чтобы мы телефоны отдали, а она сказала: "Только через мой труп", – рассказал отважный мужчина.

На кадрах заметно, как супруги отважно спорят с тремя вооруженными россиянами (четвертый в это время стоял у калитки ворот), и понемногу выпроваживают оккупантов. Украинка толкала вражеских солдат в спину, а затем с мужем захлопнула за ними ворота.

"Они успокоились. Один адекватный был, а два придурка. Так мы потихоньку выгнали их из нашего двора, они пошли назад по улице", – добавил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница окруженного оккупантами Херсона потроллила захватчиков, пытавшихся ради картинки раздавать гумпомощь. Женщина заявила, что она согласится только на красную икру.

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