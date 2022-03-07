'Русский мир' в действии: оккупанты уничтожили в Херсоне самый большой ТРЦ. Видео

В Херсоне оккупанты уничтожили крупнейший торгово-развлекательный центр области - ТРЦ Fabrika. Теперь херсонцам негде больше проводить беззаботно выходные и гулять с друзьями.

Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. Там отметили, что российские военные, по-видимому, перепутали комплекс "с военной базой НАТО и решили его спасти".

"Очень вам благодарны, теперь благодаря этому херсонцам негде больше проводить беззаботно выходные и гулять с друзьями. Сворачивайте свою спецоперацию и идите защищать свою страну, вы там нужны. Нужны живые, а не такие, какими вернетесь после этой войны. Херсон – это Украина", - подчеркнули в пресс-службе.

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Отметим, что Херсон, временно захваченный россиянами, протестует не впервые: там регулярно проходят многотысячные митинги, а "гуманитарную помощь" от оккупантов почти никто не берет.

Сеть также удивили кадры из Херсона, снятые 5 марта. Там полицейский с флагом Украины забрался на вражеский танк. Жители города встретили его поступок одобрительными возгласами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Энергодаре состоялась церемония прощания с украинскими героями, которые погибли при защите Запорожской атомной электростанции. Речь идет о военнослужащих Нацгвардии Евгении Уколове и Михаиле Фроликове.