Руководители Мемориала Холокоста 'Бабий Яр' примут участие в конференции президентов в Израиле

21–23 февраля президент республики Польша (1995–2005), член Наблюдательного совета Мемориального центра Александр Квасневский, глава Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Натан Щаранский, глава Академического совета отец Патрик Дебуа, художественный руководитель Илья Хржановский, а также заместитель генерального директора Руслан Кавацюк примут участие в Конференции президентов (Conference Of Presidents) глав ведущих еврейских организаций США в Израиле.

Также делегация Мемориала Холокоста "Бабий Яр" встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и Министром иностранных дел Яиром Лапидом, Министром еврейской диаспоры Нахманом Шаем, Спикером Кнессета Мики Леви и членами Кнессета, а также представителями других организаций. В ходе визита, делегация Мемориала Холокоста "Бабий Яр" представит свои проекты и планы по созданию мемориального комплекса международного уровня в Киеве.

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Руководство Мемориала Холокоста "Бабий Яр" также посетит израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем и встретится с председателем правления Дани Даяном. Яд Вашем и Мемориал Холокоста сотрудничают в исследовательских и архивных проектах, которые касаются, в основном восстановления и проверки имен жертв Бабьего Яра. Планируется также посещение Центра мира и инноваций имени Шимона Переса.

Напомним, во время Второй мировой войны вследствие Холокоста погибло около 6 миллионов евреев, из них – 1,5 миллиона человек были убиты на территории современной Украины. Бабий Яр стал ужасным символом "Холокоста от пуль" в Восточной Европе. Всего за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, нацисты расстреляли в урочище 33 771 еврея. По оценкам историков, за время нацистской оккупации Киева, с 1941 по 1943 годы, в Бабьем Яру убили от 70 до 100 тысяч человек: евреев, ромов, украинцев, пациентов психиатрической больницы.