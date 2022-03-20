'Рожай сам': в России девушка устроила одиночный пикет против войны с Украиной. Фото

В Нижнем Новгороде, Россия, прошел одиночный пикет против войны с Украиной. На акцию вышла девушка, которая держала в руках плакат с надписью "Рожай сам" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На плакате символически изображен мужчина-чиновник с конвертом для младенцев, в который завернута ракета. Фото пикета в своем Telegram-канале в воскресенье, 20 марта опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Одиночный пикет в Нижнем Новгороде. Путин может порождать только яд ненависти и войну", – говорится в публикации.

Надпись "Рожай сам", очевидно, является отсылом к крылатой фразе "Бабы новых нарожают", олицетворяющей отношение российское военное руководство к ценности человеческой жизни.

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Считается, что ее автором был полководец СССР маршал Жуков, хотя есть свидетельства, что она существовала уже в начале 20-го века.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 19 марта потери РФ в войне против Украины составили около 14,4 тысяч человек. Также оккупанты потеряли значительную часть своей техники.

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