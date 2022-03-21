Россияне зарисовывают названия и бортовые номера на своих кораблях, есть вероятность провокаций – ГНСУ

Российские оккупанты активно зарисовывают названия и бортовые номера на своих кораблях. Не исключено, что это делается с целью предстоящих провокаций в отношении гражданских судов.

В них оккупанты попытаются обвинить Украину. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Пираты под триколором зарисовывают бортовые номера, а с ними – мизерные остатки чести и достоинства. Сейчас военные страны-агрессора закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера. Учитывая осознание того, какими грязными методами ведут войну рашисты, в этой акции усматривается подготовка к будущим провокациям с последующим обвинением в них украинских военных кораблей", - подчеркивают украинские пограничники.

Видео дня

В ГПСУ констатируют: так называемый военный флот России уже долгое время прибегает к худшим традициям пиратства: блокирует работу портов, обстреливает гражданские суда, захватывает и удерживает грузовые корабли.

"С начала широкомасштабного вторжения в Украину орки неоднократно отметились подлостью в Черном море. Под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли 4 гражданских судна. Из одного из подбитых танкеров сделали экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые судна. Мешают спасательным операциям – захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов", - перечислили пограничники.

В ГПСУ отмечают: в отношении пиратов, в которых превратился флот РФ, не могут применяться положения содействия мореходству. И призывают мировое сообщество поддержать первые ростки сопротивления отдельных компаний и стран российскому терроризму на море.

"Вскоре российские суда не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять в России электронные навигационные карты C-MAP, которые используют большинство российских судов. Страны ЕС и Великобритания рассматривают возможность запрета на вход российских кораблей в свои порты. Шведские порты уже объявили бойкот всем российским судам и грузам. Дунайская комиссия лишила РФ полномочий и требует компенсации за срыв судоходства. А Турция использует полномочия в соответствии с Конвенцией Монтре 1936, которые позволяют закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время угрозы", - перечисляют в ГПСУ.

Пограничники добавляют: коварство РФ уже ни для кого в мире не является секретом.

"Зарисованные названия и бортовые номера не спасут от позора и пренебрежения во всем мире. И за военные преступления будут отвечать все причастные и те, с молчаливого согласия которых они совершались", - говорят в ГНСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что корабли военно-морского флота России обстреляли Мариуполь. Об очередном преступлении оккупантов рассказали защитники города из "Азова".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!