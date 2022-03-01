Россияне ударили по школе и жилым домам Мариуполя, есть погибший и раненые

Российские оккупанты во вторник, 1 марта, продолжили обстрел мирных жителей в Мариуполе. Вражеские войска ударили по нескольким жилым домам и школе.

Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко, чье заявление было опубликовано пресс-службой горсовета в социальных сетях. "Сегодня армия террористов России цинично обстреляла жилые районы Мариуполя. В результате военного теракта пострадали несколько домов на бульваре Шевченко и школа №16 в том же районе. Кроме того, обстрелам снова подверглись жилые дома в Левобережном районе, а также территория КП "Коммунальщик". Количество пострадавших уточняется", – сказано в сообщении.

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По словам Бойченко, действия российских оккупантов – настоящий геноцид украинского народа. "Их захват ничем не отличается от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41 по 43 года оккупировали и подвергали блокаде целые города. Они такие же, как и нацисты, которые безжалостно убивали женщин и детей.

Почти 80 лет назад Украина отразила нападение фашистов. Отразим и сейчас. Выгоним с нашей земли оккупантов, которые убивают мирное население наших городов. Это бесчеловечный, жестокий и невероятно подлый поступок. Мы никогда не забудем и никогда не простим", – заявил мэр Мариуполя.

В пресс-службе МВД позже добавили, что оккупанты ударили по центру Мариуполя и полиция задокументировала это очередное преступление РФ. По предварительным данным, погиб один человек и еще трое получили ранения.

Напомним, за шесть дней российские оккупанты потеряли в живой силе более 5,7 тыс. человек, а также понесли многочисленные потери техники. Но официально Россия лишь на четвертый день войны признала, что несет потери. Правда, врет, что они якобы небольшие.

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