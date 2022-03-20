'Россияне, остановитесь, вас здесь никто не ждет': ВСУ показали сожженную технику армии РФ в Украине. Фото

Украинские защитники продолжают ликвидировать технику российских оккупантов, из которой те обстреливают наши города и гражданских жителей. Военные призывали противника остановиться, потому что его ждет только смерть.

В подтверждение Вооруженные силы продемонстрировали кадры сожженной техники путинской армии. Такие опубликовали на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На снимках видно, что на своих военных машинах рядом с латинской буквой Z, свидетельствующей, что техника принадлежит именно ВС РФ, захватчики пишут цитаты из фильма "Брат" – "В чем сила".

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В то же время, отмечают защитники Украины, оккупанты совсем не понимают смысла написанного и забыли слова главного героя киноленты, что сила – в правде.

"А правда – за украинцами! Мы – на своей земле! Россияне, остановитесь, вас здесь никто не ждет. Боже, дай убогим немного ума. Слава Украине!" – отметили в Генштабе ВСУ.

Там пообещали, что таких "пейзажей" с разбитой и сожженной техникой российских оккупантов будет становиться все больше.

Добавим: недавно украинские военные впервые с начала вторжения армии РФ в Украину показали видео из применения в бою Humvee (HMMWV) – американских автомобилей, находящихся на вооружении ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины уничтожили возведенный отряд 331-го гвардейского парашютно-десантного полка армии РФ, действовавшего на киевском направлении. По данным Генштаба ВСУ, в живых остался только один оккупант.

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