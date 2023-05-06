Россияне обстреляли группу эвакуации гражданских из Бахмута: один человек погиб. Фото и видео

Из несокрушимого города-крепости Бахмут Донецкой области, за который продолжаются жестокие бои с российскими оккупантами, удалось экстренно эвакуировать четырех украинцев. В то же время войска врага коварно накрыли экипажи огнем и убили пожилую женщину.

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Она погибла на руках у сына. Об очередном военном преступлении государства-агрессора сообщил глава Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Руслан Осипенко, передает пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, эвакуацией гражданских занимались правоохранители, военные, спасатели и представители областной военной администрации. Прикрытие обеспечивали спецназовцы, парамедики и полицейские подразделения "Белый Ангел".

Здание, где в подвале от российских обстрелов прятались около 20 человек, расположено очень близко к линии фронта.

По словам Осипенко, проведение такой операции было очень опасным, поскольку оккупанты накрывают Бахмут обстрелами из артиллерии, минометов, РСЗО и другого вооружения. С линии боевых действий гражданских вывозили отдельными группами. Забрать и вывезти из Бахмута удалось только пять человек, находившихся в укрытии. Где находятся другие, сейчас неизвестно.

В то же время российские оккупанты накрыли огнем автомобили, в которых перевозили гражданских. На руках у сына погибла пожилая женщина. Четырех мужчин доставили в безопасные места.

В Бахмуте их дома уничтожены, запасы продуктов заканчивались, они провели в укрытии более месяца, сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, за Бахмут продолжаются ожесточенные бои. Воины ВСУ рассказали, что основным преимуществом врага является количество живой силы, однако украинские бойцы превосходят противника качественно.

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