Россияне несут большие потери под Бахмутом: Сырский побывал на передовой и рассказал о положении дел

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский побывал на передовой в Бахмуте Донецкой области. Ситуация в этом направлении тяжелая, однако украинские защитники продолжают держать оборону.

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В результате российские оккупанты несут большие потери. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

"Бахмутское направление. Наша оборона продолжается. Проехал по всей линии столкновения, был в частях, которые держат весь бахмутский фронт. Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах. Поддержал наших воинов. Для меня важно находиться бок о бок с ними в такое время", – отметил командующий.

Он добавил, что украинские защитники продолжают уничтожать врагов, часто неожиданно для них, и продолжают удерживать стратегические рубежи.

"Воины, совершающие активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение. Каждый здесь – герой. Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал. Слава Украине!" – подчеркнул Сырский.

Напомним, за последние сутки украинские пограничники остановили еще четыре атаки российских захватчиков в Бахмуте Донецкой области. Враг понес потери. Ни одна из попыток противника прорвать нашу линию обороны не обернулась успехом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бахмут остается местом самых ожесточенных боев с оккупантами. Россия, не задумываясь о последствиях, разрушает жилые дома, уничтожает инфраструктуру, ведет атаку, используя минометы и артиллерию.

– Защитников Украины и российских окупантов в Бахмуте кое-где разделяют считанные метры. Известно, что бои переместились в центр города.

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