Сугубо в психологическом смысле для меня – это уже вторая война.

Первая была с 2014 по 2017 год.

Затем 2.5 года плена, учитывая условия – совершенно иной реальности.

Затем 2 года психологической "тишины" и реабилитации.

И сейчас – снова: привыкание к ежедневным трупам, обстрелам, взрывам, слезам, истерии, ненависти etc.

Но есть одна вещь, отличающая эту "вторую" от "первой": российские матери. Даже я с моим опытом – просто ох**ваю от того, что слышу.

Моя мать за первый месяц моего плена похудела на 10 кг и села на антидепрессанты. А потом еще 2.5 года каждые две недели (как оказалось) носила в "мгб" по две сумки лучших продуктов, имея зарплату 8 тыс рублей и двух стариков на руках. Конечно, эти продукты не доходили, но это уже другая история.

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Так было и есть со всеми нашими пленными.

И вот я смотрю на разговоры пленных россиян со своими матерями и не понимаю. Во-первых, почти всюду этот мат - их женщины и матери как с какого-то базара Саратова. И тотальное безразличие к своим детям. Я не помню такого ни на Донбассе, ни в хрониках Чечни или Афгана: услышать живым своего сына из плена всегда было счастьем для всех матерей на каждой войне. А тут разговаривают, будто зевая, словно их оторвали звонком от вечерних новостей.

Это – "уникальная" история, которая проектирует то, что произошло со всей Россией за эти 20 лет: они не просто убивают наших детей – им плевать на собственных.