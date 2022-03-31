Россияне хотят оказать давление на моего мужа, угрожая его семье, – Елена Зеленская

Россия угрожает расправой президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье. Все это напоминает "страшный сон".

Об этом заявила первая леди нашего государства Елена Зеленская в интервью немецкому изданию Zeit. "То, что меня и мою семью теперь преследуют, похоже на низкопробный боевик", – сказала она.

"Но потом я вспоминаю, что натворили оккупанты, сколько убили беззащитных детей, уничтожили целые семьи, сколько было расстреляно безоружных украинцев. Россияне хотят оказать давление на моего мужа, угрожая его семье. Это реальная угроза, поэтому у нас есть очень сильная охрана", – рассказала Зеленская.

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По словам первой леди, больше всего она переживает за украинцев, чьи города находятся под интенсивными обстрелами. "Эти люди уже несколько дней ничего не ели и не пили. Они продолжают сидеть в подвалах, потому что на улице их застрелят", – сказала она.

Зеленская добавила, что ей придает сил любовь к Украине, вера в украинскую армию и в нашу победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты не останавливают попыток убить президента Украины Владимира Зеленского, хотя публично представители страны-агрессора отрицают такие планы. По словам Алексея Арестовича, враги уже несколько раз открывали огонь прямо возле Офиса президента.

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