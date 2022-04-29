Россияне, чего сидим в Крыму? Пора собирать монатки и возвращаться к "березкам"
Пока целый Крымский мост – гипотетически хотелось бы обратиться к наехавшим в наш Крым россиянам после 2014-го: чего сидим, неуважаемые?
Сейчас еще есть время собрать манатки и вернуться назад, к "березкам". Потому что потом будет сложно.
Почему:
- потому что НАТО не собирается бросать Украину в ближайшие годы без поддержки;
- потому что Украина получила ленд-лиз на оружие и не только;
- потому что украинская армия сейчас будет считаться одной из лучших в мире;
- потому что сосчитайте количество украинцев с настоящим боевым опытом;
- потому что при Украине Крыму жилось лучше, и точка;
- потому что вы проиграли, переместив свою задницу из Читы на оккупированную, НЕ ВАШУ территорию;
- потому что ваша армия не умеет воевать;
- потому что русская оборонка будет кастрирована, и это решено;
- потому что российская экономика рушится, а вы нам здесь в Украине не нужны;
- "и прочее, и прочее..."
Подняли задницы и на выход.
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