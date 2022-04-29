Пока целый Крымский мост – гипотетически хотелось бы обратиться к наехавшим в наш Крым россиянам после 2014-го: чего сидим, неуважаемые?

Сейчас еще есть время собрать манатки и вернуться назад, к "березкам". Потому что потом будет сложно.

Почему:

- потому что НАТО не собирается бросать Украину в ближайшие годы без поддержки;

- потому что Украина получила ленд-лиз на оружие и не только;

- потому что украинская армия сейчас будет считаться одной из лучших в мире;

- потому что сосчитайте количество украинцев с настоящим боевым опытом;

- потому что при Украине Крыму жилось лучше, и точка;

Видео дня

- потому что вы проиграли, переместив свою задницу из Читы на оккупированную, НЕ ВАШУ территорию;

- потому что ваша армия не умеет воевать;

- потому что русская оборонка будет кастрирована, и это решено;

- потому что российская экономика рушится, а вы нам здесь в Украине не нужны;

- "и прочее, и прочее..."

Подняли задницы и на выход.