Россия запятнала репутацию на десятилетия вперед: нобелевские лауреаты призвали Путина вывести войска из Украины

162 нобелевских лауреата, ученых с мировым именем, выступили с открытым письмом, осуждающим нападение России на украинское государство. Они напомнили, что начав войну, РФ нарушила устав ООН и Будапештский меморандум.

Список ученых можно посмотреть по ссылке. Среди них – лауреаты премии мира, по литературе, экономике, медицине, физике и химии. Ученые отметили, что вторжение запятнало международную репутацию Москвы на десятилетия вперед.

"Оно (вторжение в Украину. – Ред.) станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения. Санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по миру", – говорится в письме.

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Мировые ученые призвали высшее руководство страны вывести войска из Украины и закончить войну.

"Мы уважаем спокойствие и силу украинцев. Мы с вами. Наши сердца – с семьями и друзьями тех украинцев и россиян, кто уже погиб или ранен", – сказали нобелевские лауреаты.

Они также сравнили военную агрессию Кремля против Украины с нападением Германии на Польшу в 1939 году и на СССР в 1941 году, и отметили, что Путин использует "похожие трюки и фальшивые провокации".

Как сообщал OBOZREVATEL, известная сербская художница Марина Абрамович сравнила Путина с немецким диктатором Адольфом Гитлером. Она призвала весь мир объединиться для помощи главе украинского государства Владимиру Зеленскому и жителям страны. А известное французское издание Charlie Hebdo высмеяло Путина на новой обложке своего журнала. Президент страны-агрессора изображен в виде обнаженной обезьяны с ядерной кнопкой.