Россия запустила не менее 10 крылатых ракет с Ту-95 по Сумам, Днепру и Ивано-Франковску – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты 11 марта запустили по украинским городам не менее десятка крылатых ракет. Для этого они использовали шесть самолетов Ту-95МС.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ к концу суток 11 марта. Также противник бомбил приграничные населенные пункты в Беларуси, чтобы втянуть страну в войну.

"О деятельности воздушной компоненты врага. Стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск. К нанесению ракетного удара привлекалось не менее шести самолетов Ту-95МС, которые совершили пуск не менее 10 крылатых ракет", – говорится в сообщении.

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На Полесском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не отмечено. Противник продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Проводил мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществлял перегруппировку войск.

На Сиверском направлении враг пытается проводить наступательную операцию в полосе по направлениям н.п. Зазимья и Вишенки. На отдельных участках имеет частичный успех. В целях блокирования Чернигова с юго-западного направления пытается занять н.п. Михаил-Коцюбинское и Шестовица.

На Слободском направлении враг сосредоточил силы в районах н.п. Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин, но активных наступательных действий не предпринимает. Осуществляет перемещение резервов в Сумы.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредоточил основные усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

На Южнобугском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.

Отдельные подразделения противника закрепились в районах н.п. Степное, Щербаки и продолжают выполнение заданий в районе н.п. Гуляй Поле.

Российские войска осуществили бомбардировку приграничных населенных пунктов Копаны, Бухлычи и Верхний Теребежов на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал. "Коварная провокация совершена с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины на стороне России", – отметили в Генштабе.

В ведомстве добавили, что ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор, нанося российским захватчикам урон в живой силе и военной технике, чем существенно снижают их волю к дальнейшему противостоянию.

"Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений. На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги", – пишет Генштаб.

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