Россия за время войны против Украины потеряла треть своих самолетов

Защитники ВСУ продолжают уничтожать боевую технику России. В частности, за время войны против Украины страна-агрессор потеряла треть своих военных самолетов.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире "24 канала". По его словам, в последние дни все меньше задержанных российских летчиков. Это может значить, что перед вылетом их лишают возможности катапультироваться, чтобы спастись.

"По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть самолетов, которые есть в России. То есть за 21 день РФ потеряла треть своих самолетов", – подчеркнул чиновник.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Торонто задержали грузовой самолет Ан-124 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр". Власти страны решили передать лайнер Вооруженным силам Украины – для доставки оружия из Штатов и Канады.

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