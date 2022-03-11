Россия выдвинула новые требования по пропуску гуманитарных колонн из захваченных городов

Юрий Сергиенко
Общество
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Россия выдвинула новые требования по пропуску гуманитарных колонн из захваченных городов
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Российские оккупанты выдвинули новые требования для гуманитарных коридоров. Они хотят получать заранее списки по транспорту и водителям, которые будут задействованы в эвакуации.

Об этом заявил руководитель так называемого межведомственного штаба по гуманитарному реагированию Михаил Мезенцев. Его слова приводит "Интерфакс".

Также оккупанты требуют, чтобы у водителей и должностных лиц не было при себе телефонов. За исключением сотрудников Международного комитета Красного Креста.

"В дальнейшем гуманитарные колонны будут пропускаться только после заблаговременного предоставления списков автомобильного транспорта и должностных лиц, сопровождающих гуманитарные колонны, в том числе водителей, по следующей форме: номер по порядку, марка транспортного средства, регистрационный номер, Ф.И.О., номер паспорта, гражданство, для водителей – номер водительского удостоверения с указанием разрешенных категорий транспортных средств", – заявил Мезенцев.

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Российские оккупанты боятся, чтобы "СБУ не собирала разведывательную информацию".

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