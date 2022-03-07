Россия вербует сирийцев для отправки на войну в Украину – Wall Street Journal

Россия якобы вербует военных в Сирии, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для того, чтобы задействовать их для войны в Украине. Оккупанты предлагают "добровольцам" по 200-300 долларов.

Об этом сообщило издание WSJ с ссылкой на официальных лиц в США. По словам чиновников, в Москве надеются, что опыт ведения боевых действий сирийцев поможет "взять" Киев и нанести удар по украинскому правительству.

Журналисты пишут, что на данный момент не известно, сколько боевиков удалось завербовать стране-агрессору, однако известно, что некоторые из них уже якобы находятся на территории РФ и готовы отправится в Украину.

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Дженнифер Кафарелла, научный сотрудник Института изучения войны в Вашингтоне в комментарии изданию отметила, что направление Россией иностранных боевиков из Сирии в Украину интернационализирует войну. Она добавила, что сирийские боевики провели почти десятилетие, сражаясь в городских условиях, а российским оккупантам, в основном призванным на военную службу, не хватает этого набора навыков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по меньшей мере три тысячи американских добровольцев намерены присоединиться к Интернациональному легиону для того, чтобы воевать в Украине против страны-агрессора России. Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию душат санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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