Россия в войне против Украины проигрывает по всем направлениям, кроме моря, – американские эксперты

По мнению американских военных экспертов, Россия в войне против Украины сейчас проигрывает по всем направлениям, кроме моря. Военно-морское превосходство оккупанта способствовало его наступлению на юге нашей страны. Борьба украинских защитников сорвала планы быстрой победы России, однако ситуация все еще остается опасной.

Об этом ряд экспертов из США написали в статье для Forbes. В настоящее время, по их словам, РФ намерена окружить Киев и Харьков. Они продвигаются к городам медленно, поэтому решили изменить тактику и беспорядочно обстреливают эти населенные пункты с больших дистанций, что приводит к большому количеству жертв среди гражданских.

В целом, кроме захода на юг Украины с моря и Крыма, Россия потерпела ряд неудач. Агрессор не смог получить преимущество в воздухе, из-за чего он продолжает терять самолеты и вертолеты и не может обеспечить воздушную поддержку своим сухопутным войскам.

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К тому же у оккупантов было слишком мало войск для наступления сразу по трем направлениям – на Киев, Харьков и на север с Крыма. У них тоже возникли серьезные проблемы с логистикой.

Кроме того, российские захватчики плохо координируют свои действия по ведению огня и совершению маневров.

Эксперты из США отмечают, что украинцы дали гораздо более серьезный отпор врагу, чем он ожидал, что тоже стало неожиданностью для агрессора и помешало быстрому продвижению по территории нашей страны.

"Украину считали слабой, но она сплотилась и оказывает упорное сопротивление с первых дней войны", – сказано в статье.

Эксперты резюмировали, что вторжение России в Украину изобиловало тактическими, оперативными и стратегическими ошибками. Они считают, что оккупанты продолжат давление на Киев и Харьков, а на следующей неделе могут снова изменить тактику и попытаться установить преимущество в воздухе.

Как сообщал OBOZREVATEL, продолжаются девятые сутки Великой Отечественной войны Украины против России. В течение дня российские оккупанты сосредоточили свои усилия на окружении Киева и ослаблении сопротивления ВСУ и населения в заблокированных ими населенных пунктах. В Генштабе ВСУ сообщают, что противник деморализован.

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