Россия в войне против Украины потеряла до 10% военного актива, – CNN

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Россия потеряла от 8% до 10% всей техники, которую использовала для войны в Украине. Это почти вдвое больше, чем было неделю назад.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки Соединенных Штатов Америки.

По информации, которой владеет США, среди потерь Кремля есть танки, артиллерия, самолеты и другое военное имущество.

По оценкам разведки, Украина потеряла примерно такой же процент техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кремль продолжает нести убытки в войне с Украиной. В настоящее время уничтожено много вражеской техники. Быстро увеличивается количество пленных, для которых собираются создавать централизованные лагеря.

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