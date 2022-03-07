Россия в войне против Украины потеряла более 11 тыс. солдат: уничтожено 290 танков и 68 вертолетов

За 11 дней войны против Украины Россия потеряла более 11 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 290 танков и 68 вертолетов оккупантов.

Но цифры могут быть еще выше, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Также оккупанты остались без 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 50 единиц реактивных систем залпового огня и 23 средств ПВО.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 46 самолетов, 454 единицы автомобильной техники, 60 цистерн с ППМ, а также 3 корабля и 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Напомним, украинские военные уничтожили корабль российских оккупантов. Данные об этом появились на следующее утро после того, что противник с моря обстрелял наш населенный пункт.

Как сообщал OBOZREVATEL, после 11 суток войны в Украине российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. Они будут направлены в первую очередь на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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