Россия уже ввела в Украину больше 80% боевого потенциала – Пентагон

В настоящее время российские оккупанты ввели на территорию Украины уже более 80% своего боевого потенциала. Это тот личный состав и техника, которые ранее были сосредоточены вблизи нашей границы.

Об этом во время телефонной конференции в Вашингтоне заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает "Укринформ". Теперь враг готовится к наступлению на Киев и к окружению Харькова.

В США наблюдают, как украинские защитники сдерживают оккупантов на подходах к столице Украины. Пентагон не фиксирует никакого заметного движения со стороны надвигающихся с севера россиян.

Также стало известно, что для того, чтобы оцепить Харьков, российские захватчики могут применить термобарическое оружие.

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Американская разведка заметила пусковые установки РФ, способные переносить подобные боеприпасы. Однако пока подтвердить наличие самого термобарического оружия на них Штаты не могут.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия продолжает нести большие потери в Украине. Агрессор вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва.

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