Россия устроила гуманитарную катастрофу на Донбассе, Украина пристыдила международные организации

Россия стала на путь террора в отношении гражданского населения Украины. В Донецкой и Луганской областях она устроила настоящую гуманитарную катастрофу.

Чрезвычайно сложная ситуация в городах Волноваха, Северодонецк и других населенных пунктах – они постоянно находятся под сокрушительным огнем врага. Об этом во время брифинга рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Обстреливаются жилые кварталы, отсутствует водоснабжение и электроснабжение, люди вынуждены находиться в подвалах без воды и пищи. Среди них женщины, дети, старики, больные, люди с инвалидностью", – это происходит сейчас на Донбассе.

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Российские оккупанты при этом не дают гуманитарных коридоров, чем нарушают международные нормы.

"Должна признать, что мы ожидали больше реальной поддержки и помощи от международных гуманитарных структур. Прежде всего, от Международного комитета Красного Креста, ООН, ОБСЕ... Ваш международно признанный нейтральный статус дает вам больше безопасности, чтобы выполнять ту работу, для которой вы были созданы", – сказала Верещук.

В случае же, если названные организации не могут работать на Донбассе из-за угрозы со стороны российской армии, они должны четко об этом заявить на весь мир.

"Мы просим оказать срочную помощь автотранспортом. Я очень прошу вас сделать все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров на Донбассе для эвакуации гражданских. Есть также вопрос гуманитарных коридоров в Киеве и Киевской области", – добавила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, вывезти мирных жителей из Волновахи Донецкой области пока нет возможности. Колонну эвакуационного транспорта российские военные обстреляли из "Градов".

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