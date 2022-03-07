'Россия уничтожает мирных людей': пленный российский солдат рассказал маме правду о войне в Украине. Видео

Украинские военные взяли в плен очередного российского оккупанта. Он позвонил своей матери и рассказал о том, что на самом деле происходит в нашей стране, и раскрыл правду о войне России против Украины.

Солдат РФ также извинился на камеру перед всем украинским народом "за деяния Российской Федерации". Он сказал, что РФ "уничтожает мирных людей" в Украине.

Захватчик признал, что все их ракеты на самом деле летят в гражданские объекты, а не в военных. После этого он попросил, чтобы мать забрала его домой. Оккупант также заявил, что он уйдет из российской армии.

"Тут не так, как говорили нам, что мы едем спасать кого-то. Наши просто тупо бомбят мирных людей. Убивают самых обычных мирных людей, семьи. Дома – разруха полная. Никакой логики я в этом не вижу", – сказал солдат РФ своей матери.

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Он добавил, что военное руководство "нагло обманывало" подчиненных, отправляя их в Украину. А теперь ему "открыли глаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, пленный российский военный призвал сограждан остановить кровопролитие в Украине. Он заявил, что эта война нужна только Путину.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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