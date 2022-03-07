Россия убивает украинских детей: репортаж из подвала 'Охматдета' в Киеве. Видео

Российские оккупанты продолжают обстреливать города Украины, забирая жизни мирных граждан. При этом в столичной детской больнице "Охматдет" продолжают спасать маленьких пациентов, не смотря на обстрелы.

С началом войны работы у врачей прибавилось, теперь им приходится бороться за жизни малышей, которые пострадали из-за вражеских обстрелов и авиаударов. Об этом стало известно из репортажа "Радио Свободы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Многих пациентов медики были вынуждены отправить домой, так как оставаться в больнице небезопасно. Остальных же продолжают лечить прямо в подвале, который служит бомбоубежищем, под звуки воздушной тревоги.

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В больницу поступило уже шестеро маленьких пациентов с минно-взрывными травмами и огнестрельными ранениями. К ним также привезли семью с детьми, чью машину обстреляли оккупанты. К сожалению, одного мальчика спасти не удалось, но его родным врачи оказали помощь.

По последним данным, за 11 дней войны российские оккупанты убили уже 38 детей в Украине. Десятки получили травмы.

Напомним, что ранее в Киеве над детской больнице "Охматдет" силы ПВО сбили ракету оккупантов. Из-за взрыва, который прозвучал в результате этого, выбило дверь в центральном корпусе.

А из-за того, что российские военные не разрешили госпитализировать двух тяжелораненых детей из Бучи в "Охматдет", маленькие пострадавшие умерли от полученных вследствие вражеских обстрелов травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди Украины Елена Зеленская показала фотографии украинских детей, которые стали жертвами агрессии России. Она отметила: оккупанты убивают детей цинично и сознательно.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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