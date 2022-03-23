Россия снова начала 'тестировать' идею 'Новороссии': в СБУ рассказали о массовых задержаниях коллаборантов

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Служба безопасности Украины массово задерживает коллаборантов и вражеских агитаторов, с чьей помощью РФ снова начала тестировать идею создания "Новороссии". Тактика России такова: чем меньше достижений на поле боя, тем больше фейков и провокаций в информпространстве.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Он рассказал о задержании силовиками вражеских агентов, произошедшие за последние дни.

Так, в Киеве задержан предатель, который передавал врагу данные по стратегическим и оборонным объектам в регионе, а также распространял российскую пропаганду.

В Одессе СБУ задержала вражескую агитаторшу, которая продвигала через интернет сепаратистские призывы и идеи "руZZкого мира".

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Во Львовской области разоблачена схема незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу.

Кроме того, во Львовской области по решению суда запрещена деятельность организации "Русское движение Украины".

В Винницкой области СБУ задержала двух потенциальных призывников из Полтавщины, которые за 3 тысячи евро пытались подкупить пограничника.

Все эти лица задержаны и будут отвечать за свои действия перед законом, отметил Дехтяренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ представила обобщенный портрет российского оккупанта. Согласно этим данным, российский оккупант имеет проблемы с образованием и гигиеной, а также страдает от алкогольной зависимости.

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