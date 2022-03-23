Россия снова начала "тестировать" идею "Новороссии": в СБУ рассказали о массовых задержаниях коллаборантов
Служба безопасности Украины массово задерживает коллаборантов и вражеских агитаторов, с чьей помощью РФ снова начала тестировать идею создания "Новороссии". Тактика России такова: чем меньше достижений на поле боя, тем больше фейков и провокаций в информпространстве.
Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Он рассказал о задержании силовиками вражеских агентов, произошедшие за последние дни.
Так, в Киеве задержан предатель, который передавал врагу данные по стратегическим и оборонным объектам в регионе, а также распространял российскую пропаганду.
В Одессе СБУ задержала вражескую агитаторшу, которая продвигала через интернет сепаратистские призывы и идеи "руZZкого мира".
Во Львовской области разоблачена схема незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу.
Кроме того, во Львовской области по решению суда запрещена деятельность организации "Русское движение Украины".
В Винницкой области СБУ задержала двух потенциальных призывников из Полтавщины, которые за 3 тысячи евро пытались подкупить пограничника.
Все эти лица задержаны и будут отвечать за свои действия перед законом, отметил Дехтяренко.
Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ представила обобщенный портрет российского оккупанта. Согласно этим данным, российский оккупант имеет проблемы с образованием и гигиеной, а также страдает от алкогольной зависимости.
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