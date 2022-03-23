Россия сделала особую ставку на Чернигов: в МВД предупредили об опасности

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что президент страны-агрессора Путин сделал особую ставу на Чернигов. Он отметил, что враг начал стягивать туда тяжелую технику и делать пантонные переправы.

В то же время Геращенко подчеркнул, что планы РФ по использованию диверсантов не оправдались. Об этом он рассказал в эфире единого информационного телемарафона на канале "Украина 24".

"Оккупанты ночью разбили мост через Десну. Есть информация, что туда враг начал стягивать тяжелую технику и делать пантонные переправы. Вероятно, что на этот город Путин сделал особую ставку", – отметил Геращенко.

Также он подчеркнул, что российские оккупанты сделали невозможные условия для выезда людей из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.

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"В Мариуполе оккупанты намеренно создали условия невозможности выезда украинцев в сторону страны, вместо этого вывозят их в Россию и на оккупированные территории и делают вид, что украинцы радуются этому. Украинцы, которых выжали с территорий Украины, могут вернуться в страну только через другие страны, например, Грузию", – сказал он.

Напомним, в Чернигове ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну. В результате обрушился один из его пролетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне разбомбили окрестности Чернигова, из-за чего возник риск блокады города.

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