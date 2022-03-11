Россия с начала вторжения в Украину запустила 775 ракет "всех типов и всех видов" – CNBS

Ольга Липич
Общество
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Россия с начала вторжения в Украину запустила 775 ракет 'всех типов и всех видов' – CNBS
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Страна-агрессор Российская Федерация с начала войны в Украине, 24 февраля, выпустила по украинским городам 775 ракет. Речь идет про ракеты разных типов и видов.

Об этом сообщило американское издание CNBS с ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Министерства обороны США. По его словам, это ракеты малой, средней дальности, баллистические и крылатые ракеты.

Представитель Пентагона также отметил, что в ведомстве наблюдают увеличение количества пусков ракет на фоне застопорившихся наземных движений.

"Мы, безусловно, наблюдаем увеличение числа так называемых дальних обстрелов, бомбардировок, пусков ракет как с самолетов, так и с мобильных пусковых установок на земле", – процитировали журналисты слова чиновника.

Видео дня

Отметим, что ранее в Пентагоне заявили, что практически все ракеты по Украине были выпущены Россией по восточной части страны. В ведомстве отметили, что ни разу не зафиксировали запусков ракет в районе границы Украины с Польшей или на западе украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США якобы рассматривают возможность предоставление Украине новой партии современного вооружения. Речь может идти про средства противовоздушной обороны, которые имеют большее значение, чем переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

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