Россия показала всему миру свою подлость, в то время как ВСУ становятся все сильнее, – Генштаб

1 марта – это шестой день Великой Отечественной войны Украины против России. За это время наши Вооруженные силы доказали, что они способны давать отпор российским оккупантам, вся украинская нация оказывает мощное сопротивление врагу.

В то же время противник способен только запугивать мирное население обстрелами и заниматься мародерством – на большее их "смелости" не хватает. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Российские оккупанты продемонстрировали всему миру свое подлость: нанесение ракетных ударов, ведение огня реактивными системами залпового огня и авиаудары свидетельствуют, что они не могут воевать с готовым к тотальному сопротивлению Украинским Народом", – заявили в Генштабе.

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Украинские защитники в то же время продолжают защищать родную землю. На Северщине они ведут оборонительные бои на занятых рубежах, чтобы не допустить продвижения противника в направлениях населенных пунктов Копти и Нежин.

Наши воины ведут оборону Чернигова, поражают противника всеми средствами и не допускают его захода в город.

На Слобожанщине ВСУ также защищают занятые рубежи, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных. Держат оборону и на Приморском направлении.

Защитники Киева ведут бои с оккупантами, штурмовые подразделения и артиллерия защищают окрестности столицы.

"Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных сил Украины и выполняют задачи по охране и обороне важных объектов инфраструктуры столицы", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский суд по правам человека приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Отмечается, что действия российских военных создают реальную и постоянную угрозу мирным жителям и являются серьезным правовым нарушением.

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