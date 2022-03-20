Россия перебрасывает последние резервы оккупационных баз в Украину: появилось видео из Абхазии

У России возникла нехватка военной техники и живой силы в ходе войны против Украины. В связи с этим агрессор начал перебрасывать последние резервы своих оккупационных баз в нашу страну. В частности, речь идет об Абхазии.

Об этом сообщает InformNapalm. Были опубликованы кадры, на которых происходит погрузка техники и вооружения 7-й российской оккупационной военной базы в городе Гудаута (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видно, что РФ перебрасывает в Украину большое количество бронетехники и грузовиков, ведь то, с чем изначально вторглись противники в нашу страну, украинские защитники активно уничтожают и захватывают для нужд ВСУ.

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По данным InformNapalm, часть личного состава контрактников с этой базы еще до начала полномасштабного вторжения РФ находилась на границе с Украиной. Теперь же пришло время переброски техники: танков Т-72Б3, БТР-82А, ЗРК "Оса" и САУ "Акация", а также оставшихся там военнослужащих. В основном это солдаты-срочники.

На данный момент уже был отправлен один железнодорожный эшелон.

Кроме того, РФ уже перебросила в Украину подразделений своей 4-й оккупационной военной базы из Цхинвальского региона Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты несут большие потери в Украине. К примеру, во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты РФ потеряли до 90% военных, а резервов у оккупантов для восстановления состава нет.

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