Россия отправляет своих солдат на войну в Украину с циркулем и карандашами. Видео от СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски военнопленных, задержанных в многочисленных боях под Киевом. Каково же было удивление наших силовиков, когда в боевых рюкзаках оккупантов обнаружились школьные пеналы и справочник "начинающих артиллеристов".

Видео с описью имущества "самой грозной и могучей" армии мира опубликовали на официальной странице СБУ в Facebook. Все оно было изъято во время разгрома вражеской колонны на подходе к украинской столице (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками, чтобы ничего не забыть. Вашему вниманию военные принадлежности российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев", – указали с юмором силовики.

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города не верить дезинформации, которую целенаправленно распространяют хаккеры страны-агрессора. Они нацелены на то, чтобы внести раздор и дестабилизировать украинское общество.

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