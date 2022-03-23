Россия отправила на войну против Украины тувинцев: в сети отметили, что у тех ''билет в один конец''

В России заявили об отправке в Украину взвода тувинцев, которых "боялись даже чеченцы". Там показали фото "охотников с пеленок", которые, как верят россияне, сделают "непобедимую армию" РФ еще более "непобедимой".

В Украине же отметили, что ждут новую партию "супервоинов" и пообещали отправить их домой в цинке или в черных пакетах для трупов. Соцсети разразились реакциями на очередное "подкрепление" для российских оккупантов.

Об отправке тувинцев в Украину известил один из российских телеграмм-каналов. Там выложили фото "подкрепления" и сопроводили его пафосным текстом.

"В Украину отправили взвод тувинцев Вот эти ребята реально, "их боялись даже чеченцы" (кто не в курсе, это охотники с пеленок)", - отметили оккупанты.

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Украинцы, увидев новую партию оккупантов для "второй армии мира", которая уже почти месяц идет в Киев "за три дня", разразились смехом.

"3.14здец тувинцам. Пленных хоть покажите", "Пусть скажут это Байрактару, "охотники", "Вот они ох*еют, когда "кабаны" и "олени", на которых они едут охотиться, запустят в ответ "Джавелин", " Родственники Шойгу", - иронизируют украинцы.

"Тувинцы? Или Тупицы? А им сказали, что вместо оленей теперь они?", "Идиоты, их самих осталось раз-два. Не будет больше такого народа", "И на этом закончится не только взвод, но и народность... ..еээээх, а олени без пастухов.....оленей жалко", "Хоть бы один броник дали, или хоть показали им", - проявляют врожденную гуманность наши сограждане.

Люди также благодарят "светлые головы", которые додумались отправить воевать за "русский мир" представителей этого неславянского малочисленного народа - украинским снайперам будет куда проще работать. Они также шутят, что опубликованное фото "охотников с пеленок" отлично подойдет для памятника, потому что приехав в Украину, они точно приобрели билет в один конец.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что общие потери России в войне против Украины могут составить до 40 тыс. человек. Такие оценки сейчас делают в НАТО. И большинство тех оккупантов, которые уже точно не будут воевать в Украине, кроме охоты на оленей где-то в тундре или тайге, имели определенную военную подготовку и даже боевой опыт.

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