Россия оккупировала 70% Луганщины и начала распространять пропаганду, – глава ОГА

Российские военные оккупировали 70% территории Луганской области. Там они уже начали распространять свою пропаганду и фейки.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он отметил, что на захваченных территориях начинают подключать российское телевидение.

"Оккупировано уже 70% территории Луганской области. На них начинают подключать российское телевидение, распространяется российская пропаганда и фейки", – пишет глава ОГА.

Также он отметил, что на подконтрольной Украине территории мобильная связь работает, однако с большими сбоями. Ремонтные бригады пытаются все ремонтировать.

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"Не бойтесь оккупантов, не верьте их пропаганде, берегите свою жизнь и веру в Украину, не идите на службу к врагу, служите только нашим людям и своей стране, не помогайте убийцам", – призвал Гайдай.

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