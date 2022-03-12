Россия оккупировала 70% Луганщины и начала распространять пропаганду, – глава ОГА
Российские военные оккупировали 70% территории Луганской области. Там они уже начали распространять свою пропаганду и фейки.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он отметил, что на захваченных территориях начинают подключать российское телевидение.
"Оккупировано уже 70% территории Луганской области. На них начинают подключать российское телевидение, распространяется российская пропаганда и фейки", – пишет глава ОГА.
Также он отметил, что на подконтрольной Украине территории мобильная связь работает, однако с большими сбоями. Ремонтные бригады пытаются все ремонтировать.
"Не бойтесь оккупантов, не верьте их пропаганде, берегите свою жизнь и веру в Украину, не идите на службу к врагу, служите только нашим людям и своей стране, не помогайте убийцам", – призвал Гайдай.
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