Россия обстреляла жилые районы Покровска запрещенными кассетными снарядами. Видео

В Покровске Донецкой области российские оккупанты обстреляли мирных жителей кассетными реактивными снарядами. Удары были нанесен по жилому кварталу.

Об этом сообщается на Facebook-странице штаба ООС. Там напомнили, что применение такого вооружения является военным преступлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Враг, пренебрегая всеми международными нормами, нанес удары по жилому кварталу и гражданской инфраструктуре украинского города. К счастью, несколько кассет, которые прилетели в частные дома жителей, так и не разорвались", – сказано в сообщении.

Видео дня

В штабе ООС пояснили, что кассетные боеприпасы, которые поражают большую площадь, по определению являются неизбирательными. Поэтому их применение по населенным пунктам является военным преступлением.

Также ГСЧС предупредило о дополнительной опасности: в таких снарядах есть гелевые подрывники. Если они вышли из кассеты, то встали на боевое дежурство и сработают в период до 20 часов. Кроме того, они реагируют на перепады температур. Ни в коем случае их нельзя перемещать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!