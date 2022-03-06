Россия не захотела забирать своих убитых: 'УЗ' отозвала вагоны-рефрижераторы, которыми должна была отправить тела

"Укрзалізниця" отозвала вагоны-рефрижераторы, которые еще 3 марта были предоставлены для сбора тел убитых россиян и отправки их в Россию. Оккупанты просто не захотели забирать своих погибших и вернуть их домой.

Об этом сообщил глава УЗ Александр Камышин, которого цитирует УНИАН.

По словам чиновника, УЗ отправила 20 вагонов-рефрижераторов на несколько железнодорожных станций: Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье.

"Вагоны простояли на указанных станциях трое суток, но тела российских солдат в них так и не начали грузить. Наверное, глупо было ожидать человечного отношения к останкам тел своих воинов от армии, бомбящей мирных жителей", - отметил Камышин.

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Он также подчеркнул, что УЗ готова предоставить вагоны-рефрижераторы сразу, как только оккупанты таки изъявят желание вернуть тела убитых россиян их семьям.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к утру 6 марта потери России в войне с Украиной составили 11 тыс. человек.